Valve рассказала о правилах выпуска нейросетевых игр в Steam

В конце июня пользователь Reddit под ником potterharry97 пожаловался на то, что Valve отказала ему в выпуске игры в Steam из-за использования нейросетей. В компании заявили, что ей нужны доказательства того, что potterharry97 владеет правами на интеллектуальную собственность, на основе которой он обучил искусственный интеллект.

Спустя несколько дней Valve более ясно объяснила, в чём именно возникла проблема с релизом игры пользователя. Оказалось, что сотрудникам компании нужны внятные доказательства того, что тот или иной проект не нарушает авторские права.

Мы продолжаем изучать ИИ, способы его использования в разработке игр и то, как учитывать его в нашем процессе рассмотрения игр, представленных для распространения в Steam. Наша приоритетная задача — обеспечивать релиз как можно большего числа игр. Внедрение ИИ иногда усложняет доказательство наличия у разработчика достаточных прав на использование ИИ для создания ассетов, включая изображения, текст и музыку. В частности, существует некоторая правовая неопределённость в отношении данных, используемых для обучения моделей ИИ. Разработчик обязан убедиться, что у него есть соответствующие права на выпуск своей игры в Steam.

В Valve отметили, что не имеют ничего против нейросетей и того вклада, который они вносят в разработку видеоигр. Однако вместе с развитием технологий разработчики и издатели должны учитывать все возникающие нюансы, включая возможные проблемы с авторскими правами.