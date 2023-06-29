Steam отказывается выпускать игры, созданные с помощью нейросетей

Пользователь Reddit под ником potterharry97 хотел выпустить в Steam игру, которую он частично создал с помощью нейросетей. Автор подал заявку на выпуск проекта на платформе Valve, но в результате получил отказ. При этом разработчик отметил, что в будущем хотел самостоятельно улучшить проект.

Представители Valve заявили, что не смогут выпустить в Steam игру от potterharry97 до тех пор, пока он не предоставит авторские права на интеллектуальную собственность, на основе которой он обучил искусственный интеллект.

Поскольку вопрос юридического права собственности на такое творчество ещё не закреплён законом, мы не можем выпустить вашу игру, пока она содержит созданные искусственным интеллектом элементы.

Разработчик по просьбе Valve удалил ряд проблемных ассетов и других элементов проекта, но в итоге получил ещё один отказ. При этом Steam изучал новую версию игры около недели. При этом прошлые игры реддитора компания одобряла в течение пары дней.

Отмечается, что Valve удалила из Steam пять игр, которые были созданы с помощью нейросетей.