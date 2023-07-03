Мощный античит, новые карты и оружие: авторы BattleBit Remastered — о планах на будущее

Разработчики хитового шутера BattleBit Remastered опубликовали большой пост в блоге игры в Steam, где они поделились последними новостями и планами на будущее. Авторы рассказали в том числе о том, как они будут поддерживать проект в ближайшие месяцы.
Так, трио разработчиков рассказали о массивной DDOS-атаке, которой подверглись серверы BattleBit Remastered в первую неделю. Сперва создатели успешно справились с нагрузкой, однако хакеры нашли слабину в брандмауэре, что повлекло за собой ещё более мощную атаку. В результате в игре образовались очереди, а некоторые матчи проходили с повышенной задержкой.
Разработчики справились и с этой проблемой, приняв решение создать целую команду, которая будет заниматься развитием античита и серверной безопасностью. У авторов большие планы касаемо читеров и их наказаний — всеми деталями они поделятся позже.
Что касается контента, то разработчики продолжат добавлять в игру оружие, гаджеты и новые карты. В дальнейшем авторы планируют ввести поддержку выделенных серверов, чтобы пользователи могли настраивать их по своему желанию.
Масштабный командный шутер BattleBit Remastered вышел в Steam 15 июня после многих лет тестирования и полировки. Игра сразу же стала хитом платформы: в неё ежедневно играют более 70 тысяч человек.
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