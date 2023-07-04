Квентин Тарантино поставил точку в вопросе съёмок «Убить Билла 3»

Квентин Тарантино — культовый режиссёр, снявший множество известных картин. В их число вошли и две части «Убить Билла». Вторая часть вышла в 2004 году. С тех пор постановщика заваливали вопросами о триквеле, но недавно он поставил точку в вопросе съёмок новой части франшизы.
По словам Тарантино, он не собирается снимать третью часть «Убить Билла». Также Квентин в очередной раз напомнил, что его последним фильмом станет картина «Кинокритик» про мужчину-кинокритика.
Многие фанаты постановщика не до конца верят, что он действительно закончить с режиссурой фильмов после ленты про кинокритика, однако в последних высказываниях постановщик был чётко уверен в своих словах и планах.
Ранее стало известно, что главный герой «Кинокритика» будет очень похож на Трэвиса Бикла из картины «Таксист» Мартина Скорсезе.
Дата выхода новой картины Тарантино пока неизвестна.
- 4 июля 2023
-
09:24
-
09:06
-
08:13
-
07:40
-
07:22
-
06:51
-
00:41
- 3 июля 2023
-
21:18
-
20:53
-
19:53
-
19:23
-
18:54
-
18:28
-
17:52
-
17:22
-
16:58
-
16:27
-
15:57
-
15:32
-
15:02
-
14:25
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:36
-
12:23
-
12:21
-
12:12
-
11:51
-
11:32
-
11:18
-
11:04
-
10:43