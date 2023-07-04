Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Квентин Тарантино поставил точку в вопросе съёмок «Убить Билла 3»

Квентин Тарантино поставил точку в вопросе съёмок «Убить Билла 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Квентин Тарантино — культовый режиссёр, снявший множество известных картин. В их число вошли и две части «Убить Билла». Вторая часть вышла в 2004 году. С тех пор постановщика заваливали вопросами о триквеле, но недавно он поставил точку в вопросе съёмок новой части франшизы.

По словам Тарантино, он не собирается снимать третью часть «Убить Билла». Также Квентин в очередной раз напомнил, что его последним фильмом станет картина «Кинокритик» про мужчину-кинокритика.

Многие фанаты постановщика не до конца верят, что он действительно закончить с режиссурой фильмов после ленты про кинокритика, однако в последних высказываниях постановщик был чётко уверен в своих словах и планах.

Ранее стало известно, что главный герой «Кинокритика» будет очень похож на Трэвиса Бикла из картины «Таксист» Мартина Скорсезе.

Дата выхода новой картины Тарантино пока неизвестна.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023