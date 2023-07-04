Эксперты объяснили, почему «Индиана Джонс 5» полностью провалился в Китае

По итогам первых выходных фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» заработал в мировом прокате всего $ 130 млн. Это довольно слабый результат для стартового уикенда, особенно если учитывать значимость франшизы и звёздный актёрский состав. Пожалуй, хуже всего картина показала себя в Китае — лента собрала всего лишь $ 2,2 млн. Это один из худших китайских показателей в истории крупных релизов Disney.
Журналисты издания The Hollywood Reporter считают, что в этом есть определённая логика. Дело в том, что первые четыре части «Индианы Джонса» не выходили в Китае, соответственно у местных зрителей нет никакой ностальгии или других тёплых чувств к франшизе. Интересно, что при всём при этом китайская аудитория оценивает фильм после просмотра довольно высоко, однако картина у людей в целом не вызывает никакого ажиотажа.
Что касается общих сборов, то и здесь, по мнению THR, всё могло быть ещё хуже. Так, в США картина собрала $ 60 млн, а большая часть аудитории фильма — взрослые мужчины старше 30 лет. Лента попросту не смогла привлечь более молодую аудиторию, что наверняка приведёт к кассовому провалу — бюджет ленты оценивается примерно в $ 329 млн.
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