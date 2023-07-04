Завершились съёмки нового «Чужого» от режиссёра триллера «Не дыши»

3 июля в Будапеште завершились съёмки нового фильма в серии «Чужой». Они стартовали в начале марта и в итоге продлились чуть меньше четырёх месяцев. В честь завершения съёмочного процесса команда опубликовала фотографию с последнего дня производства.
Фото: Соцсети Федерико Альвареса
За создание ленты отвечают студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free — создателя оригинального фильма. За сценарий и режиссуру отвечает Федерико Альварес («Не дыши»), а главную роль в новом «Чужом» исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна».
О чём конкретно расскажет фильм, пока неясно — информация держится в секрете. Премьера картины состоится уже 16 августа 2024 года. Помимо полнометражной ленты, по «Чужому» также снимут сериал — шоураннером выступит Ной Хоули («Фарго»).
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