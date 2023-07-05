Российский докфильм «Голоса Арктики» получил награду на итальянском кинофестивале

Российский документальный фильм Ивана Вдовина под названием «Голоса Арктики» получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival. Ленту получила награду за «Лучший фильм в разделе Location Denied».

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«Голоса Арктики» посвящены жизни шаманов и других людей в арктической пустыне, объединяя в повествовании современный технологический процесс и борьбу малых народов за свои традиции и культуру. В фильме рассказываются три самостоятельные истории, главным героем которых выступает документалист Денис Симачёв. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.

«Голоса Арктики» официально выходили в отечественный прокат летом 2022 года. Продолжительность картины составляет 86 минут.