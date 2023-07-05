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Российский докфильм «Голоса Арктики» получил награду на итальянском кинофестивале

Российский докфильм «Голоса Арктики» получил награду на итальянском кинофестивале
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Российский документальный фильм Ивана Вдовина под названием «Голоса Арктики» получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival. Ленту получила награду за «Лучший фильм в разделе Location Denied».

Видео доступно на YouTube-канале «Централ партнершип». Права на видео принадлежат «Централ партнершип»

«Голоса Арктики» посвящены жизни шаманов и других людей в арктической пустыне, объединяя в повествовании современный технологический процесс и борьбу малых народов за свои традиции и культуру. В фильме рассказываются три самостоятельные истории, главным героем которых выступает документалист Денис Симачёв. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.

«Голоса Арктики» официально выходили в отечественный прокат летом 2022 года. Продолжительность картины составляет 86 минут.

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