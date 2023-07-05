Фильм Gran Turismo вдохновлён «Рокки» и «Топ Ганом»

Сценарист экранизации Gran Turismo Зак Бейлин рассказал об источниках вдохновения грядущей адаптации. По его словам, режиссёр Нил Бломкамп и авторы сценария отталкивались от двух серий: «Рокки» и «Топ Ган».
Первая рассказывает о человеке, который становится чемпионом мира, будучи никем в боксе, пытаясь доказать всем, что он действительно того достоин. Второй посвящён тому, что главный герой окружён лучшими из лучших в своём деле, однако совершенно не теряется даже на их фоне.
В этой истории есть элементы «Рокки», поскольку речь идёт о герое вне индустрии, у которого есть реальное желание не просто заняться определённым видом спорта, но и что-то доказать себе и своей семье. Кроме того, фильм вдохновлён «Топ Ганом» и идеей персонажа, окружённого лучшими из лучших. Они пытаются узнать, что значит управлять чрезвычайно быстрыми автомобилями. Что значит быть частью команды. Что значит преодолевать собственную неуверенность и эго, чтобы управлять чем-то, что может убить вас и других людей. Это история о реальном супергерое.
Фильм Gran Turismo расскажет историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Орландо Блум («Пираты Карибского моря»), Арчи Мадекве («Видеть») и другие.
Премьера картины состоится уже 11 августа.
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