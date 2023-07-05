Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк вышла из тюрьмы спустя два года заключения

5 июля звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк выпустили из тюрьмы. Девушка пробыла в заключении два года, хотя изначально была осуждена на 36 месяцев.

Мэк была арестована ещё 20 апреля 2018 года по обвинению в сексуальной эксплуатации женщин и принуждении к труду. По данным следствия, после того как Мэк привлекала женщин в организацию, она начинала их шантажировать, принуждая к сексуальным отношениям с основателем NXIVM Китом Раньером. 30 июня 2021 года девушка была осуждена на три года тюрьмы за вербовку женщин в организацию и за другие преступления.

За свою актёрскую карьеру Эллисон Мэк снялась во множестве фильмов и сериалов, однако больше всего она известна по роли Хлои Салливан в сериале «Тайны Смолвиля». Девушка снялась во всех десяти сезонах шоу о Супермене вместе с Томом Уэллингом.