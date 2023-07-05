Команда inseq победила на крупнейшем СНГ-турнире по Escape from Tarkov

Подведены итоги онлайн-турнира Rangeday Ready с призовым фондом в 1 млн рублей, который стал самым крупным в истории СНГ-сегмента дисциплины Escape from Tarkov.

Турнир прошёл в два этапа: на первом участникам предлагалось собрать «бинго», выполняя задания и закрывая столбцы, а затем сильнейших выявили в PvP-режиме.

Победу на Rangeday Ready одержала команда «Любители Лабы», за которую играли стримеры inseq, axel и magiik777. Второй приз забрала Enemy, виртуальная бронза — у Oxygen.

Чемпионат прошёл на площадке VK Play, всего соревновались 12 коллективов, состоящих из стримеров и контент-мейкеров. Освещением занималась студия RuHub. Это первый ивент подобного уровня по шутеру от Battlestate Games.