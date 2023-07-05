Команда inseq победила на крупнейшем СНГ-турнире по Escape from Tarkov
Поделиться
Подведены итоги онлайн-турнира Rangeday Ready с призовым фондом в 1 млн рублей, который стал самым крупным в истории СНГ-сегмента дисциплины Escape from Tarkov.
Турнир прошёл в два этапа: на первом участникам предлагалось собрать «бинго», выполняя задания и закрывая столбцы, а затем сильнейших выявили в PvP-режиме.
Победу на Rangeday Ready одержала команда «Любители Лабы», за которую играли стримеры inseq, axel и magiik777. Второй приз забрала Enemy, виртуальная бронза — у Oxygen.
Чемпионат прошёл на площадке VK Play, всего соревновались 12 коллективов, состоящих из стримеров и контент-мейкеров. Освещением занималась студия RuHub. Это первый ивент подобного уровня по шутеру от Battlestate Games.
Комментарии
- 5 июля 2023
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:05
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:22
-
17:56
-
17:33
-
17:09
-
16:43
-
16:18
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:19
-
14:53
-
14:28
-
14:01
-
13:48
-
13:32
-
13:31
-
12:56
-
12:55
-
12:35
-
12:09
-
11:12
-
10:54
-
10:43
-
10:33
-
10:11
-
09:51
Партнерский контент