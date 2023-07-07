Илон Маск грозит судом авторам соцсети Threads за кражу коммерческих тайн «Твиттера»

6 июля компания Meta* запустила свою новую соцсеть Threads — аналог «Твиттера» от создателей «Инстаграма»*. Площадка Марка Цукерберга показывает отличные результаты: за первые сутки в ней зарегистрировалось больше 30 млн человек.
Судя по всему, успешный старт Threads не понравился владельцу «Твиттера» и самому богатому человеку в мире Илону Маску. Юрист компании Алекс Спиро направил письмо Марку Цукербергу, в котором обвинил создателей Threads в «систематическом, осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности» «Твиттера». Об этом сообщило издание Semafor. Судя по всему, дело идёт к суду.
В документе утверждается, что Meta* якобы переманивала к себе бывших сотрудников «Твиттера», которых уволил Илон Маск. После этого перед новыми работниками якобы поставили задачу создать клон своего бывшего проекта или ускорить разработку нового сервиса, используя конфиденциальные знания.
В Meta* пока не комментировали обвинения в свой адрес, однако источники Semafor в компании отрицают информацию в иске. По их словам, над Threads не трудится ни один бывший инженер-программист из «Твиттера».
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
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