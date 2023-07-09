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Культовый сериал «Вавилон 5» пропадёт из «Кинопоиска» в конце июля

Культовый сериал «Вавилон 5» пропадёт из «Кинопоиска» в конце июля
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В российских онлайн-кинотеатрах продолжают исчезать популярные фильмы и сериалы. Уже 31 июля из отечественного «Кинопоиска» пропадёт культовый научно-фантастический сериал «Вавилон 5». После этого все пять сезонов шоу станут недоступны для просмотра.

СТРАНИЦА «Вавилона 5» НА «КИНОПОИСКЕ»

СТРАНИЦА «Вавилона 5» НА «КИНОПОИСКЕ»

Фото: «Кинопоиск»

Судя по всему, будущая пропажа сериала из онлайн-кинотеатров связана с истечением лицензий после ухода крупных голливудских студий в марте 2022 года. Ранее по этой же причине в онлайне стали недоступны «Офис», «Доктор Кто», проекты Disney и другой контент.

«Вавилон-5» — культовый научно-фантастический сериал, выходивший в середине 1990-х. Шоу рассказывает об одноимённой космической станции, которая становится центром международных политических интриг и конфликтов. Сериал завоевал несколько премий «Хьюго» и других наград за лучшую драматическую постановку.

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