Культовый сериал «Вавилон 5» пропадёт из «Кинопоиска» в конце июля

В российских онлайн-кинотеатрах продолжают исчезать популярные фильмы и сериалы. Уже 31 июля из отечественного «Кинопоиска» пропадёт культовый научно-фантастический сериал «Вавилон 5». После этого все пять сезонов шоу станут недоступны для просмотра.
СТРАНИЦА «Вавилона 5» НА «КИНОПОИСКЕ»
Фото: «Кинопоиск»
Судя по всему, будущая пропажа сериала из онлайн-кинотеатров связана с истечением лицензий после ухода крупных голливудских студий в марте 2022 года. Ранее по этой же причине в онлайне стали недоступны «Офис», «Доктор Кто», проекты Disney и другой контент.
«Вавилон-5» — культовый научно-фантастический сериал, выходивший в середине 1990-х. Шоу рассказывает об одноимённой космической станции, которая становится центром международных политических интриг и конфликтов. Сериал завоевал несколько премий «Хьюго» и других наград за лучшую драматическую постановку.
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