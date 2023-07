Разработчики видеоигр считают, что Baldur's Gate 3 не стоит считать новым стандартом RPG

Инди-разработчик Залавьер Нельсон-младший начал большое обсуждение в «Твиттере», посвящённое Baldur's Gate 3. Он коротко рассказал о своём видении проекта и заявил, что игру ни в коем случае нельзя будет считать «новым стандартом» для ролевых проектов.

Дело в том, что разработчикам игры из Larian Studios очень повезло, считает Нельсон-младший. У студии большой опыт в создании партийных RPG благодаря дилогии Divinity: Original Sin, более 400 специалистов и успешный ранний доступ, который длится уже почти три года.

Автор обсуждения считает, что этот случай — настоящая аномалия для игровой индустрии, когда у разработчиков буквально сходятся все карты: от финансирования и любви фанатов до большого опыта в жанре и крупном бренде за спиной.

Нельсон-младший считает, что игра наверняка получится выдающейся, однако судить по ней о жанре в целом всё же было бы нечестно по отношению к другим командам. У них может не быть необходимого опыта, финансирования или могут возникнуть другие непредвиденные обстоятельства, считает разработчик.

С его доводами согласились и другие создатели видеоигр, включая авторов из Obsidian, Blizzard, Epic Games и Insomniac Games. Некоторые из них сравнили ситуацию с The Last of Us Part 2, которая и спустя три года считается одним из высших достижений в разработке игр от третьего лица благодаря огромному бюджету и опытной команде авторов. Однако это не делает остальные игры в жанре хуже, отмечают они.