«У нас нет тысячи планет»: авторы Baldur's Gate 3 сравнили свою игру с Starfield

Уже совсем скоро состоится релиз двух больших ролевых игр: Baldur's Gate 3 и Starfield. Обе станут гигантскими приключениями, в которых геймеры смогут провести не одну сотню часов, погрузившись в новые вселенные с головой.

Как считает ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит, между двумя играми не так уж и много общего. Разработчик отметил, что Starfield наверняка будет похож на прошлые игры студии с гигантским открытым миром. При этом Baldur's Gate 3 будет более камерным проектом, ориентированным на историю и персонажей.

Наши игры сильно отличаются друг от друга. Starfield наверняка будет напоминать их прошлые игры с большим открытым миром. Мы же стремимся к обширной сюжетной кампании с большой свободой. У нас нет тысячи планет. У нас есть один город и множество вещей за его пределами. Но именно эта плотность предлагает игрокам свободу действий и системность.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится уже 3 августа, а до PlayStation 5 новинка доберётся лишь 6 сентября. В этот же день выходит Starfield, а обладатели расширенного издания смогут начать игру уже 1 сентября.