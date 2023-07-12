По вселенной «Ведьмака» выпустят официальную кулинарную книгу со множеством рецептов
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Фудблогерши Анита Сарна и Каролина Крупецка представили официальную кулинарную книгу по игровой вселенной «Ведьмака». Совместно с разработчиками из CD Projekt RED девушки расскажут о 80 рецептах, вдохновлённых приключениями Геральта из Ривии.
Согрейтесь вместе с тарелкой ароматного рагу или сочными печёными фруктами с деревьев Белого сада, завершите тяжёлое путешествие в Велене сытным деревенским обедом в местной таверне и насладитесь ароматными закусками во время прогулки по рынкам Оксенфурта. Попробуйте блюда из портового города Новиграда и пообедайте свежевыловленной рыбой и глинтвейном на островах Скеллиге. Насладитесь богатыми блюдами в залитом солнцем климате Туссента и Боклера или отправляйтесь на опасную дорогу в Каэр Морхен, чтобы узнать съедобные тайны ведьмачьей крепости.
Официальная поваренная книга по игровой вселенной «Ведьмака» уже доступна для предзаказа по цене в $ 30 (около 2700 рублей) за физическую копию и $ 15 (около 1350 рублей) — за цифровую. Книга поступит в продажу уже 21 ноября.
Фото
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
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