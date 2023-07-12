В фильме «Супермен: Наследие» сыграет звезда сериала «Барри» Энтони Кэрриган

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к актёрскому составу фильма «Супермен: Наследие» присоединился Энтони Кэрриган. Актёр сыграет супергероя Метаморфо, способного превращать собственные части тела в различные химические соединения.

Метаморфо в комиксах DC Фото: DC Comics

Пока неясно, насколько большая роль будет отведена герою в грядущей картине. Судя по всему, Джеймс Ганн готовит по-настоящему масштабный фильм, в котором, помимо Супермена и Лоис Лейн, также появятся Зелёный фонарь Гай Гарднер, Девушка-ястреб и Мистер Террифик.

Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Премьера картины состоится 11 июля 2025 года, а съёмки должны стартовать в январе 2024-го.