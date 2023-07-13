Вышел эпичный трейлер финальных серий третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Netflix выпустил эпичный трейлер финальных серий третьего сезона «Ведьмака». Авторы показали сразу несколько эпичных битв, в которых примут участие главные герои: Геральт из Ривии, Цири и Йеннифэр.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Последние три эпизода третьего сезона выйдут уже 27 июля. Это будет финал истории для Генри Кавилла — актёр покинет сериал, а на его замену придёт звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт. Авторы тем временем обещают, что смена главного героя пройдёт практически безболезненно и с уважением к оригинальным книгам.
При этом рейтинги третьего сезона по сравнению со вторым сезоном упали на 15%. Косвенно на это также указывает реклама от Netflix, в которой продюсеры призывают смотреть шоу ради Генри Кавилла.
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