Liquid и Aster вышли в групповую стадию Riyadh Masters 2023 по Dota 2

В столице Саудовской Аравии завершились все матчи первого игрового дня стадии Play-In в рамках супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2 с рекордным призовым фондом $ 15 млн.

В группе А досрочно определились оба участника групповой стадии — европейская Team LIquid и Team Aster из Китая. Российская Virtus.pro смогла выиграть только одну карту из восьми.

Фото: Liquipedia

В группе B лидирует Quest Esports, на одно очко отстаёт 9Pandas из России и китайская Xtreme Gaming. Перуанская beastcoast лишилась шансов пройти в группу напрямую.

Фото: Liquipedia

Напомним, по итогам Play-In по две лучшие команды выходят в основную групповую стадию Riyadh Masters. Все остальные команды сыграют в стыковым матчах в зависимости от занятого места — последний тур и «стыки» состоятся завтра, 20 июля.