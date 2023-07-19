Liquid и Aster вышли в групповую стадию Riyadh Masters 2023 по Dota 2

В столице Саудовской Аравии завершились все матчи первого игрового дня стадии Play-In в рамках супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2 с рекордным призовым фондом $ 15 млн.
В группе А досрочно определились оба участника групповой стадии — европейская Team LIquid и Team Aster из Китая. Российская Virtus.pro смогла выиграть только одну карту из восьми.
Фото: Liquipedia
В группе B лидирует Quest Esports, на одно очко отстаёт 9Pandas из России и китайская Xtreme Gaming. Перуанская beastcoast лишилась шансов пройти в группу напрямую.
Фото: Liquipedia
Напомним, по итогам Play-In по две лучшие команды выходят в основную групповую стадию Riyadh Masters. Все остальные команды сыграют в стыковым матчах в зависимости от занятого места — последний тур и «стыки» состоятся завтра, 20 июля.
- 19 июля 2023
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