Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Liquid и Aster вышли в групповую стадию Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Liquid и Aster вышли в групповую стадию Riyadh Masters 2023 по Dota 2
Комментарии

В столице Саудовской Аравии завершились все матчи первого игрового дня стадии Play-In в рамках супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2 с рекордным призовым фондом $ 15 млн.

В группе А досрочно определились оба участника групповой стадии — европейская Team LIquid и Team Aster из Китая. Российская Virtus.pro смогла выиграть только одну карту из восьми.

Фото: Liquipedia

В группе B лидирует Quest Esports, на одно очко отстаёт 9Pandas из России и китайская Xtreme Gaming. Перуанская beastcoast лишилась шансов пройти в группу напрямую.

Фото: Liquipedia

Напомним, по итогам Play-In по две лучшие команды выходят в основную групповую стадию Riyadh Masters. Все остальные команды сыграют в стыковым матчах в зависимости от занятого места — последний тур и «стыки» состоятся завтра, 20 июля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023