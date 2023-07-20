Google втихую подняла стоимость подписки YouTube Premium в США

Подписка на сервис YouTube Premium внезапно подорожала в США на $ 2. Об этом сообщает портал 9to5Google, отмечая, что компания Google не предупреждала о повышении цен на сервис заранее.
Теперь YouTube Premium обойдётся американским пользователям в $ 13,99 ежемесячно или в $ 139,99 в год при выборе соответствующей опции. Кроме того, Google подняла цены и на YouTube Music: подписка на музыкальный сервис теперь стоит $ 10,99 в месяц и $ 109,99 в год по аналогии с Apple Music. Пока неясно, останутся ли прежние цены для текущих подписчиков и когда повышение стоимости доберётся до остальных стран.
YouTube Premium — платная подписка на сервис YouTube, предоставляющая просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведение на мобильных устройствах или офлайн-воспроизведение роликов с предварительной загрузкой. Google постоянно экспериментирует с Premium и добавляет новые полезные функции в подписку.
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