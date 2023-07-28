Три команды из России впервые в истории вошли в топ-6 крупного турнира по Dota 2

После выхода 9Pandas в третий раунд нижней сетки Riyadh Masters 2023 по Dota 2 российские команды обновили рекорд по результативности.

Впервые в истории соревновательной «Доты» сразу три коллектива из России попали в топ-6 призёров на крупном чемпионате. Это же касается и всего региона «Восточная Европа» в Dota 2 — ранее в шестёрку сильнейших одновременно входили максимум две команды.

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На текущий момент Team Spirit обеспечила себе место в топ-3 и завтра сыграет в гранд-финале, а в нижней сетке продолжают борьбу за титул 9Pandas и BetBoom Team. Последние прямо сейчас начинают свою встречу с европейской Gaimin Gladiators.

Примечательно, что это произошло именно на Riyadh Masters 2023 — крупнейшем коммерческом турнире за всё время существования Dota 2. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.