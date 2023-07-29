Пиковый онлайн Remnant 2 в Steam достиг 107 тысяч игроков

Согласно данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн экшена Remnant 2 на ПК достиг 107 тысяч игроков. К концу дня число может увеличиться ещё на несколько тысяч человек.

С момента релиза игры прошло всего четыре дня. Также у Remnant 2 почти 80% положительных отзывов в Steam, и она находится на 11-м месте в чарте цифрового магазина.

Фото: SteamDB

Помимо этого, разработчики проекта из Gunfire Games выпустили обращение к фанатам. В письме команда поблагодарила игроков за поддержку и пообещала исправить все технические недочёты.

Спасибо за поддержку и понимание. Мы приложим все усилия для того, чтобы вы получили от Remnant 2 множество незабываемых эмоций. Также мы продолжим дорабатывать и улучшать игру.

Remnant 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.