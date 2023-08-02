Галь Гадот вернётся к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC
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Галь Гадот в свежем интервью ComicBook заявила, что она вернётся к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC за авторством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Поклонников ожидает новый сольный фильм.
Я обожаю роль Чудо-женщины. Она мне близка и дорога. Учитывая, что мне говорили Джеймс [Ганн] и Питер [Сафран], мы сделаем «Чудо-женщину 3» вместе.
Изначально «Чудо-женщину 3» отменили после того, как режиссёр первых двух фильмов Пэтти Дженкинс не сошлась во взглядах с новыми руководителями киновселенной DC — Ганном и Сафраном. Судя по всему, Дженкинс не будет принимать участие в создании третьего фильма, но Галь Гадот всё равно вернётся к роли.
Когда примерно ожидать премьеру фильма, неизвестно, но вряд ли оно случится раньше 2026 года. Запуск новой киновселенной DC начнётся летом 2025 года, когда выйдет новый фильм про Супермена.
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