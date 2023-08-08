В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр
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7 августа в Steam начался Фестиваль визуальных новелл. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале визуальных новелл
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 985 рублей (- 66%)
- STEINS;GATE 0 — 552 рубля (- 60%)
- STEINS;GATE — 414 рублей (- 60%)
- Tails Noir — 93 рубля (- 80%)
- Ken Follett's The Pillars of the Earth — 79 рублей (- 90%)
- The Life and Suffering of Sir Brante — 239 рублей (- 60%)
- Season: A Letter to the Future — 616 рублей (- 30%)
- Her Story - 77 рублей (- 80%)
Фестиваль визуальных новелл продлится 20:00 мск 14 августа. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.
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