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В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр

7 августа в Steam начался Фестиваль визуальных новелл. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале визуальных новелл

Фестиваль визуальных новелл продлится 20:00 мск 14 августа. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.