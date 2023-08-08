Baldur's Gate 3 возглавила чарты Steam — игра обошла даже CS:GO

Платформа SteamDB поделилась данными о продажах игр в Steam в период с 1 по 8 августа. Абсолютным лидером недели стала Baldur's Gate 3 — пользователи продолжили раскупать проект от авторов серии Divinity даже после релиза 3 августа. Интересно, что игра умудрилась даже обойти CS:GO, выручка которой рассчитывается по покупкам внутриигровых предметов.

На втором месте очутилась Call of Duty: Modern Warfare 2, которую недавно переименовали в Call of Duty. Замыкает тройку экшен Remnant 2, который вышел в конце июля. В десятку также попали Starfield, BattleBit Remastered, GTA 5 и Rust.

Чарт продаж Steam с 1 по 8 августа