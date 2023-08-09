YouTube убрал рекомендации для тех, кто отключил историю просмотров

Команда разработчиков YouTube объявила, что совсем скоро в сервисе можно будет полностью отказаться от системы рекомендаций на главной странице сайта. Для этого пользователям нужно будет отключить сохранение истории просмотров в настройках профиля.

Таким образом, отключив историю просмотров, на главной странице YouTube юзер увидит только поисковую строку и боковое меню с подписками, а по центру будет красоваться большая надпись «Ваша история просмотров отключена».

«Ваша история просмотров отключена» Фото: Reddit

В YouTube заявили, что функционал будет постепенно внедряться для большинства пользователей сервиса. Разработчики заявили, что пошли на этот шаг, чтобы сделать сайт удобнее для тех, кто предпочитает смотреть ролики только по запросам, а не по рекомендациям.