Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Недавний ролик популярного блогера MrBeast установил новый рекорд YouTube

Недавний ролик популярного блогера MrBeast установил новый рекорд YouTube
Аудио-версия:
Комментарии

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон сообщил, что его последний ролик «7 дней в открытом море» установил новый рекорд YouTube. Всего за 24 часа видео собрало 46 млн просмотров — это лучший результат в истории платформы, если не учитывать музыкальную категорию.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

В ролике «7 дней в открытом море» Дональдсон и его друзья провели целую неделю на большом плоту в океане. За это время блогеры построили на нём небольшое убежище от дождя, пережили настоящий шторм и были вынуждены экономить еду и воду, чтобы продержаться до прибытия спасательного экипажа.

Новое видео побило мировой рекорд по числу просмотров за 24 часа без учёта музыки! Я живу той жизнью, о которой мечтал каждую ночь, когда мне было 13 лет. Я люблю всех вас и большое спасибо за то, что смотрите наши видео! Я никогда не буду принимать вас как должное.

На данный момент аудитория MrBeast превышает 173 млн человек. Блогер занимает вторую строчку по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому музыкальному лейблу T-Series (247 млн фолловеров). Для повышения охватов своих видео Дональдсон выпускает ролики с озвучкой на 14 языках, включая русский.

Материалы по теме
Блогер MrBeast подал в суд на своего партнёра по доставке еды из-за плохих отзывов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023