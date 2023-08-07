Недавний ролик популярного блогера MrBeast установил новый рекорд YouTube

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон сообщил, что его последний ролик «7 дней в открытом море» установил новый рекорд YouTube. Всего за 24 часа видео собрало 46 млн просмотров — это лучший результат в истории платформы, если не учитывать музыкальную категорию.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

В ролике «7 дней в открытом море» Дональдсон и его друзья провели целую неделю на большом плоту в океане. За это время блогеры построили на нём небольшое убежище от дождя, пережили настоящий шторм и были вынуждены экономить еду и воду, чтобы продержаться до прибытия спасательного экипажа.

Новое видео побило мировой рекорд по числу просмотров за 24 часа без учёта музыки! Я живу той жизнью, о которой мечтал каждую ночь, когда мне было 13 лет. Я люблю всех вас и большое спасибо за то, что смотрите наши видео! Я никогда не буду принимать вас как должное.

На данный момент аудитория MrBeast превышает 173 млн человек. Блогер занимает вторую строчку по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому музыкальному лейблу T-Series (247 млн фолловеров). Для повышения охватов своих видео Дональдсон выпускает ролики с озвучкой на 14 языках, включая русский.