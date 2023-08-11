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YouTube введёт запрет на активные ссылки в Shorts из-за обилия спама

YouTube введёт запрет на активные ссылки в Shorts из-за обилия спама
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YouTube начал активную борьбу с мошенниками и спамом в Shorts. Начиная с 31 августа в коротких видео больше нельзя будет нажать на ссылки в описаниях и комментариях — таким образом разработчики хотят защитить пользователей от перехода на различные веб-сайты.

В YouTube заявили, что предоставят новый функционал для создателей коротких видео до конца сентября. Что касается ссылок на сторонние ресурсы блогеров в описаниях к обычным видео, то никто их блокировать не станет. Команда прекрасно понимает, что многие авторы монетизируют свои проекты за пределами YouTube.

Ранее на проблему со спамом и фишинговыми ссылками жаловались многие крупные блогеры, включая Marques Brownlee, Linus Tech Tips и Jacksepticeye. Мошенники уже не раз создавали похожие каналы и запускали трансляции в Shorts, отправляя в чат ссылки на фишинговые сайты якобы с крупным выигрышем от лица блогеров.

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