Художники по спецэффектам назвали работу с Marvel «конвейером»

Недавно специалисты по визуальным эффектам из Marvel Studios проголосовали за вступление в профсоюз IATSE. В связи с этим пять сотрудников компании пообщались с журналистами издания IGN, чтобы объяснить мотив своих действий.
По словам работников, профсоюз нужен не только для улучшения их рабочих условий, но и для спасения всей сферы. Один из организаторов IATSE Марк Патч заявил, что во время производства сериалов руководство Marvel заставляет VFX-художников создавать гораздо больше контента, давая такие же сроки, как у фильмов.
Когда вы превращаете 90-минутный фильм в сериал на 10 часов, то приходится делать в 10 раз больше работы за то же время, а порой даже за ещё меньшее.
Габриэль Левеск, один из VFX-художников Marvel, рассказал, что после запуска сервиса Disney+ компания нагрузила сотрудников ещё больше.
Если посмотреть на требования к художникам и в целом на то, как руководят процессом производства сериалов, создаётся ощущение конвейера. Проектам не дают необходимого для создания времени. Всё это больше похоже на McDonald's с контентом.
В конечном итоге все эти факторы приводят к переработкам VFX-художников, плохим визуальным эффектам в проектах и малой зарплате сотрудников. Специалисты надеются, что своими действиями замотивируют и других работников сферы начать отстаивать свои права.
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