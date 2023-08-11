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Слух: утекло первое изображение PS5 Slim

Слух: утекло первое изображение PS5 Slim
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Бывший редактор VGC Эндрю Мармо, ссылаясь на китайский форум, опубликовал в своём «твиттере» первое изображение PS5 Slim. Изначально утечка появилась здесь.

Фото: Twitter

Сообщается, что новая версия консоли станет на 5 см тоньше оригинальной, получит два разъёма USB Type-C и сменный дисковод, а на заднем корпусе консоли будут красоваться знаменитые символы PlayStation: треугольник, квадрат, круг и крест. Ожидается, что цена PS5 Slim составит $ 399, а её выход состоится уже этой осенью.

На данный момент в Сети ходят слухи и о Pro-версии устройства. По словам инсайдеров, она обзаведётся поддержкой более стабильной частоты кадров при разрешении 4K, новым режимом «производительности» для запуска игр в 8K и улучшенной трассировкой лучей.

Ориентировочно PS5 Pro должна появиться на рынке в ноябре 2024 года.

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