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SnowRunner сняли с продаж в российских Steam и EGS

SnowRunner сняли с продаж в российских Steam и EGS
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15 августа из российских Steam и EGS пропала SnowRunner. Интересно, что игра теперь не продаётся и в Украине, а некоторые пользователи сообщают, что ситуация затронула в том числе Беларусь. Симулятор езды по бездорожью также нельзя подарить российским аккаунтам из других регионов, включая Казахстан и ближнее зарубежье.

При этом множество дополнений для игры всё ещё доступны для покупки в России. С чем именно связана пропажа SnowRunner в регионе, неясно. Издательство Focus Entertainment продолжает продавать свои игры в стране — ранее в РФ вышли экшен Atlas Fallen и тактическая стратегия Aliens: Dark Descent.

Компания пока не комментировала произошедшее. Возможно, произошла какая-то ошибка, однако может быть это сознательное решение издательства.

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