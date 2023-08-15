SnowRunner сняли с продаж в российских Steam и EGS

15 августа из российских Steam и EGS пропала SnowRunner. Интересно, что игра теперь не продаётся и в Украине, а некоторые пользователи сообщают, что ситуация затронула в том числе Беларусь. Симулятор езды по бездорожью также нельзя подарить российским аккаунтам из других регионов, включая Казахстан и ближнее зарубежье.
При этом множество дополнений для игры всё ещё доступны для покупки в России. С чем именно связана пропажа SnowRunner в регионе, неясно. Издательство Focus Entertainment продолжает продавать свои игры в стране — ранее в РФ вышли экшен Atlas Fallen и тактическая стратегия Aliens: Dark Descent.
Компания пока не комментировала произошедшее. Возможно, произошла какая-то ошибка, однако может быть это сознательное решение издательства.
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