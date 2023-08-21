Игра The Invincible по мотивам романа Станислава Лема выйдет 6 ноября

Издательство 11 bit studios выпустило новый трейлер The Invincible — космического приключения, основанного на романе польского писателя Станислава Лема. В нём авторы раскрыли дату выхода игры — проект поступит в продажу уже 6 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios.

The Invincible — приключение по мотивам культового романа «Непобедимый» Станислава Лема. Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III. Женщине предстоит найти и спасти собственный экипаж, сталкиваясь на пути с таинственными существами и явлениями.

За разработку отвечает польская студия Starward Industries, состоящая в том числе из бывших сотрудников CD Projekt RED («Ведьмак») и Techland (Dying Light).