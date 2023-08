Baldur's Gate 3 продолжают скупать в Steam: Starfield отстаёт

Сервис Steam DB опубликовал данные о свежем чарте Steam за период с 15 по 22 августа. Лидирующую позицию уверенно продолжает держать ролевая игра от Larian, Baldur's Gate 3, которая была на первом месте и неделей ранее.

На второй строчке расположились предзаказы Starfield. Далее идут MahjongSoul, Call of Duty, Armored Core 6 и Steam Deck. Также в топе есть The Texas Chain Saw Massacre и Forza Horizon 5.

Чарт продаж Steam с 15 по 22 августа

Baldur's Gate 3 Starfield MahjongSoul Call of Duty Armored Core 6 Steam Deck Wayfinder Cyberpunk 2077 The Texas Chain Saw Massacre Forza Horizon 5

Baldur's Gate 3 вышла на ПК в этом месяце, а до PS5 проект доберётся 6 сентября. Обладатели расширенного издания смогут поиграть уже 3-го числа.