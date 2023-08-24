Издатель Armored Core 6 уверен в успехе игры из-за Elden Ring

До выхода Armored Core 6 остаются считанные часы. В связи с этим глава Bandai Namco Europe Арно Мюллер пообщался с журналистами издания GamesIndustry.biz.
В ходе разговора руководитель заявил, что Armored Core 6 получила гораздо больше шансов на успех благодаря популярности Elden Ring. Также Мюллер выразил надежду, что их будущая игра понравится даже тем, кто познакомился с FromSoftware только благодаря Elden Ring.
Мы не ждём, что игра повторит успех Elden Ring, однако наши ожидания определённо выше по сравнению с предыдущими частями серии. Благодаря Elden Ring студия FromSoftware стала гарантом качества. Вместе с ней мы хотим и дальше развивать эту франшизу.
Armored Core 6 — новая часть популярной серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики отмечают, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Релиз игры состоится уже завтра, 25 августа, на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.
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