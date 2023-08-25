NAVI выбила HYDRA с квалификации на The International 2023 по Dota 2

Состав Natus Vincere по Dota 2 прошёл в финал нижней сетки региональных отборочных на The International 2023.
Сегодня жёлто-чёрные выиграли два матча — сперва одолели MoneyMakers, а только что лишили шансов попасть на главный турнир ещё и HYDRA.
Кто поедет на The Internatonal 2023 от восточноевропейского региона, станет известно завтра. Сначала NAVI встретится с One Move, а победитель разыграет путёвку в Сиэтл в матче с Virtus.pro (до трёх побед).
Финальный матч начнётся в 12:00 по мск, серию до трёх побед можно будет бесплатно посмотреть на Twitch-канале FISSURE или в онлайн-кинотеатре Okko.
Напомним, на The International впервые сыграют сразу четыре команды из нашего региона — ранее на главный турнир напрямую отобрались Team Spirit, BetBoom Team и 9Pandas.
- 25 августа 2023
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