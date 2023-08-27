Игрок в CS:GO написал письмо Гейбу Ньюэллу — глава Valve ответил и прислал ему подарки
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Руководитель Valve Гейб Ньюэлл частенько просматривает свою личную почту и отвечает на письма фанатов. Реддитор под ником wutang_72 решил проверить это и написал генеральному директору компании огромное сообщение.
В письме геймер расписал, как сильно благодарен Гейбу Ньюэллу и всей команде за выпуск CS:GO, в которую он играет почти 10 лет. wutang_72 крайне удивился, когда увидел на своей почте ответ от разработчика.
Ещё я отправил ему ролик со своего YouTube-канала. Он написал, что видео ему понравилось. Также он сообщил, что посмотрел ещё несколько из них, прислав мне ссылки на каждый. Помимо этого, он отправил копию моего письма руководителю разработки CS:GO Идо Магалу — после этого они попросили меня поделиться впечатлениями от CS 2.
Фото: Reddit
Также спустя время глава Valve прислал игроку в подарок штаны с логотипом CS:GO, коврик для мыши с автографами разработчиков и послание от команды. Изначально разработчик хотел устроить фанату экскурсию по офису компании, однако не смог — вместо этого он отправил такой набор.
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