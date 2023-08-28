Российским киберспортсменам разрешили выступать на международных турнирах с флагом России
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Международная федерация компьютерного спорта IESF на заседании 28 августа отменила решение, по которому российские спортсмены не могли выступать на её соревнованиях под своим флагом.
Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России. Правило действовало с апреля предыдущего года. За отмену санкций выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 – воздержались.
Новость также прокомментировал президент ФКС России Дмитрий Смит:
Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом.
В пресс-релизе также уточняется, что на съезде IESF было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF.
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