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В Steam стартовал Фестиваль стратегий со скидками на сотни игр

28 августа в Steam начался Фестиваль стратегий. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале стратегий в Steam

Фестиваль стратегий продлится до 4 сентября. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.