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В Steam стартовал Фестиваль стратегий со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль стратегий со скидками на сотни игр
Аудио-версия:
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28 августа в Steam начался Фестиваль стратегий. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале стратегий в Steam

Фестиваль стратегий продлится до 4 сентября. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.

Расписание всех акций в Steam на 2023 год:
Valve раскрыла даты всех распродаж и фестивалей Steam в 2023 году
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