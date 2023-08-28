В Steam стартовал Фестиваль стратегий со скидками на сотни игр
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28 августа в Steam начался Фестиваль стратегий. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале стратегий в Steam
- Age of Wonders 4 — 1280 рублей (- 20%)
- Dune: Spice Wars — 840 рублей (- 20%)
- Crusader Kings 3 — 1120 рублей (- 30%)
- Hearts of Iron 4 — 390 рублей (- 70%)
- Stellaris — 390 рублей (- 70%)
- Victoria 3 — 1606 рублей (- 30%)
- Wargame: Red Dragon — 469 рублей (- 75%)
- Northgard — 330 рублей (- 70%)
- Against the Storm — 649 рублей (- 35%)
- Frostpunk — 220 рублей (- 80%)
Фестиваль стратегий продлится до 4 сентября. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.
Расписание всех акций в Steam на 2023 год:
Комментарии
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