Armored Core 6 сместила Baldur's Gate 3 с позиции лидера чарта Steam

Сервис Steam DB опубликовал данные о свежем чарте Steam за период с 22 по 29 августа. Лидирующую позицию у Baldur's Gate 3 перехватила Armored Core 6. Более того, проект сместил и Starfield — теперь игра Bethesda занимает третью строчку.

Также в топ попали Call of Duty, Forza Horizon 5, The Texas Chain Saw Messacre, Cyberpunk 2077 и другие проекты.

Armored Core 6. Baldur's Gate. Starfield. Steam Deck. Call of Duty. Forza Horizon 5. The Texas Chain Saw Messacre. Wayfinder. Cyberpunk 2077. Sunkeland.

Armored Core 6 — экшен, в котором игрокам нужно собирать свою меху и проходить напряжённые уровни для продвижения по сюжету и открытия новых элементов мехи.

Проект доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.