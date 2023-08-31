Появились первые живые фото всей линейки iPhone 15

Уже совсем скоро Apple проведёт презентацию iPhone 15 — новой линейки своих смартфонов. За несколько недель до трансляции инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии демонстрационных версий новых устройств в высоком качестве.

Так, iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат пять цветов: чёрный, зелёный, голубой, белый и розовый. Обе модели получат абсолютно одинаковый дизайн камер, а главным нововведением станет разъём USB-C.

Фото: Sonny Dickson/Twitter

Фото: Sonny Dickson/Twitter

Фото: Sonny Dickson/Twitter

iPhone 15 Pro и Pro Max будут выполнены в более тёмных оттенках и произведены из титана. Судя по всему, в этом году Apple решила придерживаться строгих цветов.

Фото: Sonny Dickson/Twitter

Фото: Sonny Dickson/Twitter

Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в 12 сентября в 20:00 мск. Мы обязательно расскажем обо всех самых важных анонсах в отдельных материалах.