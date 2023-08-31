Актриса Гвинет Пэлтроу объяснила, почему перестала сниматься в фильмах Marvel

Актриса Гвинет Пэлтроу ответила на самый главный вопрос к ней от фанатов Marvel: почему её героиня Пеппер Поттс больше не появляется в киновселенной. Персонаж действительно полностью пропал из киносаги после выхода фильма «Мстители: Финал».

Пэлтроу заявила, что все претензии фанатам лучше перенаправлять студии Marvel. А отсутствие своего персонажа она связывает с тем, что муж её героини Тони Старк погиб, поэтому надобность в Пеппер Поттс отпала сама собой.

Мы прекратили совместную работу, потому что Железный человек умер. Зачем зрителям Пеппер Поттс без него? Позвоните в Marvel и предъявляйте претензии им, а не мне.

Гвинет Пэлтроу снялась в семи фильмах киновселенной Marvel: первой картиной стал «Железный человек», вышедший в 2008 году.