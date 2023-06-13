Скарлетт Йоханссон подтвердила, что участвует в секретном проекте Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel после смерти её героини Чёрной вдовы в «Мстителях: Финал» и участии в приквеле, который вышел в 2021 году.

После этого президент Marvel Кевин Файги утверждал, что Йоханссон продолжит работать с ними в рамках нового проекта, не связанного с Чёрной вдовой — однако в новостях о следующих фазах о роли Скарлетт не было ни слова.

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Хотя шансов увидеть актрису в фильма Marvel всё меньше, сама Йоханссон подтвердила, что проект ещё существует.

Да, он всё ещё в работе, но не прямо сейчас — потому что прямо сейчас ничего не происходит. Мы все находимся в режиме ожидания, поскольку ждём окончания забастовки сценаристов и, возможно, забастовки нашей собственной гильдии и так далее.

Из-за забастовки сценаристов многие голливудские проекты были приостановлены. Сейчас же Скарлетт говорит о ещё одном подобном событии — профсоюз актёров Голливуда также недоволен условиями и обещает уйти с рабочих мест, если их условия не примут до 30 июня.