Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Скарлетт Йоханссон подтвердила, что участвует в секретном проекте Marvel

Скарлетт Йоханссон подтвердила, что участвует в секретном проекте Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel после смерти её героини Чёрной вдовы в «Мстителях: Финал» и участии в приквеле, который вышел в 2021 году.

После этого президент Marvel Кевин Файги утверждал, что Йоханссон продолжит работать с ними в рамках нового проекта, не связанного с Чёрной вдовой — однако в новостях о следующих фазах о роли Скарлетт не было ни слова.

Материалы по теме
Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel

Хотя шансов увидеть актрису в фильма Marvel всё меньше, сама Йоханссон подтвердила, что проект ещё существует.

Да, он всё ещё в работе, но не прямо сейчас — потому что прямо сейчас ничего не происходит. Мы все находимся в режиме ожидания, поскольку ждём окончания забастовки сценаристов и, возможно, забастовки нашей собственной гильдии и так далее.

Из-за забастовки сценаристов многие голливудские проекты были приостановлены. Сейчас же Скарлетт говорит о ещё одном подобном событии — профсоюз актёров Голливуда также недоволен условиями и обещает уйти с рабочих мест, если их условия не примут до 30 июня.

Материалы по теме
Из-за забастовки сценаристов американский штат Калифорния ежедневно теряет по $ 30 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023