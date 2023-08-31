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Утекли рейтинги футболистов в EA Sports FC 24: лидируют Мбаппе и Холанд

Известный FIFA-инсайдер и датамайнер под ником FUT Scoreboard опубликовал десятку лучших игроков в EA Sports FC 24. В неё вошли знакомые многим геймерам футболисты, однако среди них есть и новички: полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс и нападающая «Челси» Сэм Керр.

В список лучших 50 спортсменов футбольного симулятора также вошли Неймар, Винисиус Жуниор, Родри, Виктор Осимхен, Бернарду Силва и другие.

Десять лучших футболистов в EA Sports FC 24

Килиан Мбаппе — 91 Эрлинг Холанд — 91 Кевин де Брёйне — 91 Алексия Путельяс — 91 Лионель Месси — 90 Сэм Керр — 90 Роберт Левандовски — 90 Гарри Кейн — 90 Карим Бензема — 90 Тибо Куртуа — 90

Топ 1-10 в EA Sports FC 24 Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 11-20 в EA Sports FC 24 Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 21-30 в EA Sports FC 24 Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 31-40 в EA Sports FC 24 Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 41-50 в EA Sports FC 24 Фото: FUT SCOREBOARD

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.