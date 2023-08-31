Утекли рейтинги футболистов в EA Sports FC 24: лидируют Мбаппе и Холанд

Известный FIFA-инсайдер и датамайнер под ником FUT Scoreboard опубликовал десятку лучших игроков в EA Sports FC 24. В неё вошли знакомые многим геймерам футболисты, однако среди них есть и новички: полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс и нападающая «Челси» Сэм Керр.
В список лучших 50 спортсменов футбольного симулятора также вошли Неймар, Винисиус Жуниор, Родри, Виктор Осимхен, Бернарду Силва и другие.
Десять лучших футболистов в EA Sports FC 24
- Килиан Мбаппе — 91
- Эрлинг Холанд — 91
- Кевин де Брёйне — 91
- Алексия Путельяс — 91
- Лионель Месси — 90
- Сэм Керр — 90
- Роберт Левандовски — 90
- Гарри Кейн — 90
- Карим Бензема — 90
- Тибо Куртуа — 90
Топ 1-10 в EA Sports FC 24
Фото: FUT SCOREBOARD
Топ 11-20 в EA Sports FC 24
Фото: FUT SCOREBOARD
Топ 21-30 в EA Sports FC 24
Фото: FUT SCOREBOARD
Топ 31-40 в EA Sports FC 24
Фото: FUT SCOREBOARD
Топ 41-50 в EA Sports FC 24
Фото: FUT SCOREBOARD
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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