Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 5
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекли рейтинги футболистов в EA Sports FC 24: лидируют Мбаппе и Холанд

Утекли рейтинги футболистов в EA Sports FC 24: лидируют Мбаппе и Холанд
Аудио-версия:
Комментарии

Известный FIFA-инсайдер и датамайнер под ником FUT Scoreboard опубликовал десятку лучших игроков в EA Sports FC 24. В неё вошли знакомые многим геймерам футболисты, однако среди них есть и новички: полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс и нападающая «Челси» Сэм Керр.

В список лучших 50 спортсменов футбольного симулятора также вошли Неймар, Винисиус Жуниор, Родри, Виктор Осимхен, Бернарду Силва и другие.

Десять лучших футболистов в EA Sports FC 24

  1. Килиан Мбаппе — 91
  2. Эрлинг Холанд — 91
  3. Кевин де Брёйне — 91
  4. Алексия Путельяс — 91
  5. Лионель Месси — 90
  6. Сэм Керр — 90
  7. Роберт Левандовски — 90
  8. Гарри Кейн — 90
  9. Карим Бензема — 90
  10. Тибо Куртуа — 90
Топ 1-10 в EA Sports FC 24

Топ 1-10 в EA Sports FC 24

Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 11-20 в EA Sports FC 24

Топ 11-20 в EA Sports FC 24

Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 21-30 в EA Sports FC 24

Топ 21-30 в EA Sports FC 24

Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 31-40 в EA Sports FC 24

Топ 31-40 в EA Sports FC 24

Фото: FUT SCOREBOARD

Топ 41-50 в EA Sports FC 24

Топ 41-50 в EA Sports FC 24

Фото: FUT SCOREBOARD

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

Рассказываем об игре в подробностях
Все детали игры EA Sports FC 24, это наследница FIFA 24
Все детали игры EA Sports FC 24, это наследница FIFA 24
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android