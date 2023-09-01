Продолжение мультфильма «Элементарно» в разработке — инсайдер
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Похоже, на франшизу «Элементарно» у Disney большие планы. По данным инсайдера Джеффа Блока, компания уже разрабатывает по проекту отдельное шоу для Disney+.
Блок не исключает, что именно этот проект и станет продолжением. Также есть вероятность, что в качестве сиквела сделают полноценный мультфильм.
Disney также собирается превратить франшизу в сериал для Disney+, как я слышал. Возможно, это и будет продолжением «Элементарно».
«Элементарно» — новый мультфильм Disney, который получил преимущественно положительные оценки от зрителей и критиков. Проект похвалили за стиль, сюжет и интересных персонажей.
Официальной премьеры проекта в России не состоялось, однако он всё равно добрался до кинотеатров страны.
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