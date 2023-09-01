Второй сезон сериала «Аркейн» может выйти в конце 2024 года

На одной из прошедших конференций корпорация Tencent объявила, что второй сезон анимационного сериала «Аркейн» выйдет в конце 2024 года. Пока что информации о новом сезоне шоу мало.

Весной генеральный директор студии Riot Games Николо Лоран поделился деталями производства второго сезона. Лоран пожаловался на высокую планку, которую задали авторы сериала, — из-за неё производство продолжения идёт куда дольше, чем могло быть.

Также руководитель признал, что вторая причина долгого производства заключается в отсутствии веры в собственный продукт.

Первый сезон «Аркейн» по мотивам игры League of Legends вышел осенью 2021 года. Шоу получило множество наград и побило несколько рекордов Netflix, став одной из лучших экранизаций видеоигр в истории.