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В Google Chrome теперь можно скопировать кадр из видео

В Google Chrome теперь можно скопировать кадр из видео
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В браузере Google Chrome появилась возможность напрямую скопировать кадр из видео. Теперь пользователям не придётся делать скриншоты, а нужное изображение не будет терять качество.

К примеру, на YouTube достаточно открыть ролик, поставить паузу и два раза нажать на правую кнопку мыши. После этого высветится пункт «Копировать кадр видео». Правда, пока функция работает весьма странно.

Скопированный кадр нельзя сохранить сразу на компьютер, поскольку возможность поддерживает только особые текстовые поля, такие как Google Документы или приложение «Заметки» на устройствах Apple.

Пока функция отлично работает только в связке с YouTube, в то время как на других площадках могут возникнуть проблемы. В компании заверили, что со временем они доработают её.

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