Почти 40% игроков в Steam уже перешли на Windows 11

Согласно официальной статистике самого Steam, почти 40% пользователей цифрового сервиса уже перешли на Windows 11. Последняя версия операционной системы от Microsoft уступает по популярности лишь Windows 10 — её используют 55% геймеров.
Фото: Steam
Также из опубликованных данных стало известно, что самой распространённой видеокартой по-прежнему остаётся GeForce GTX 1650 — она есть у 4,96% пользователей. На втором месте расположилась GeForce RTX 3060, которая стремительно догоняет первое место, отставая лишь на 0,23%.
Помимо этого, почти 10% игроков в Steam — русскоязычные. Более популярны только китайский (26,86%) и английский языки (35,57%). Что касается шлемов виртуальной реальности, то здесь пальму первенства занимает Oculus Quest 2 — им пользуются 42% геймеров, которые приобрели тот или иной шлем.
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