Почти 40% игроков в Steam уже перешли на Windows 11

Согласно официальной статистике самого Steam, почти 40% пользователей цифрового сервиса уже перешли на Windows 11. Последняя версия операционной системы от Microsoft уступает по популярности лишь Windows 10 — её используют 55% геймеров.

Фото: Steam

Также из опубликованных данных стало известно, что самой распространённой видеокартой по-прежнему остаётся GeForce GTX 1650 — она есть у 4,96% пользователей. На втором месте расположилась GeForce RTX 3060, которая стремительно догоняет первое место, отставая лишь на 0,23‬%.

Помимо этого, почти 10% игроков в Steam — русскоязычные. Более популярны только китайский (26,86%) и английский языки (35,57%). Что касается шлемов виртуальной реальности, то здесь пальму первенства занимает Oculus Quest 2 — им пользуются 42% геймеров, которые приобрели тот или иной шлем.