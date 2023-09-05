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Бесплатные игры PS Plus за сентябрь уже можно скачать

Бесплатные игры PS Plus за сентябрь уже можно скачать
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Sony обновила ежемесячную раздачу игр по тарифу PS Plus Essential. До 3 октября вы можете забрать Saints Row, Black Desert и Generation Zero.

Saints Row (PS4, PS5)

Перезапуск франшизы, вышедший в 2022 году. Игра, как и её предшественницы, представляет собой экшен от третьего лица в открытом мире. Тайтл получил смешанный приём аудитории и критиков, за что оказался в PS Plus через год после выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Saints Row. Права на видео принадлежат Volition.

Black Desert (PS4)

Это популярная южнокорейская MMORPG, в которой вам нужно создать своего персонажа и отправиться покорять фэнтезийный мир.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.

Generation Zero (PS4)

Проект представляет собой шутер от первого лица с открытым миром, в котором предстоит сражаться в команде из четырёх человек против роботов.

Видео доступно на YouTube-канале Generation Zero. Права на видео принадлежат Avalanche Studios Group.

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