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Когда выйдет первый трейлер UFC 5 (ЮФС 5)

Первый трейлер UFC 5 покажут 7 сентября
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Electronic Arts анонсировала первый трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. Он выйдет 7 сентября в 19:00 мск: в нём покажут первые кадры игрового процесса, назовут точную дату выхода и откроют предзаказы.

При этом некоторые детали UFC 5 мы уже знаем благодаря инсайдерам. Так, игра выйдет 27 октября только на PS5 и Xbox Series, до ПК файтинг снова не доберётся. На обложке обычного издания будут Валентина Шевченко и Александр Волкановски, на обложке расширенного издания — Исраэль Адесанья.

Одной из главных особенностей пятой UFC станет более реалистичная жестокость, из-за чего возрастной рейтинг игры повысился — у UFC 4 он был T for Teens (13+), а у пятой будет M for Mature (17+).

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