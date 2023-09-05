Первый трейлер UFC 5 покажут 7 сентября
Поделиться
Electronic Arts анонсировала первый трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. Он выйдет 7 сентября в 19:00 мск: в нём покажут первые кадры игрового процесса, назовут точную дату выхода и откроют предзаказы.
При этом некоторые детали UFC 5 мы уже знаем благодаря инсайдерам. Так, игра выйдет 27 октября только на PS5 и Xbox Series, до ПК файтинг снова не доберётся. На обложке обычного издания будут Валентина Шевченко и Александр Волкановски, на обложке расширенного издания — Исраэль Адесанья.
Одной из главных особенностей пятой UFC станет более реалистичная жестокость, из-за чего возрастной рейтинг игры повысился — у UFC 4 он был T for Teens (13+), а у пятой будет M for Mature (17+).
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
15:04
-
14:41
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
12:54
-
12:48
-
12:21
-
12:10
-
11:38
-
10:49
-
10:10
-
09:26
-
08:45
-
08:05
-
07:30
-
06:59
-
06:43
-
00:07
- 4 сентября 2023
-
22:58
-
21:08
-
20:29
-
19:50
-
19:33
-
18:46
-
18:31
-
18:08
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
-
16:37
-
16:14
-
15:51
-
15:39
Партнерский контент