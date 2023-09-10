Красоты Нью-Йорка на новых скриншотах «Человека-паука 2»

Разработчики «Человека-паука 2» из студии Insomniac Games поделились новыми скриншотами игры. На них показаны разные районы города: Кони-Айленд с кучей аттракционов, Таймс-сквер и Триумфальная арка на Армейской площади в Бруклине.
По словам авторов, работа над игрой велась во время пандемии COVID-19. Поэтому для воссоздания окружения приходилось использовать Google Maps, Reddit и другие сервисы.
Фото: Insomniac Games
Фото: Insomniac Games
Фото: Insomniac Games
«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В игре предстоит играть как за Питера Паркера, так и за Майлза Моралеса. Во время исследования мира между ними можно будет переключаться.
Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. В тайтле ожидается полная поддержка русского языка, включая озвучку.
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