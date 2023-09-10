В Ереване стартует глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2 с призовым $ 250 тыс.
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Сегодня в Ереване стартует глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2. Ивент пройдёт в неформальной обстановке в большом особняке, а участие в турнире примут в том числе шесть участников предстоящего чемпионата мира The International.
В первый игровой день команды, поделённые на две группы, проведут по одному матчу в формате best-of-2 (две карты). Посмотреть матчи турнира можно в плеере ниже или на канале студии FISSURE на Twitch.
Расписание матчей BetBoom Dacha на 10 сентября
- 12:00. Группа А, BetBoom Team (Россия) — Team Secret (Европа);
- 14:00. Группа B, Nigma Galaxy (Ближний Восток) — beastcoast (Перу);
- 16:00. Группа А, Evil Geniuses (Перу) — TSM (Северная Америка);
- 18:00. Группа B, 9Pandas (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа).
Прямая трансляция BetBoom Dacha по Dota 2
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